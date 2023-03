Gelbison-Pescara, Zeman: “Prestazione peggiore, sofferto l’avversario. Lescano bravo”

Zdenek Zeman , tecnico del Pescara , è intervenuto in sede di conferenza stampa al seguito del successo esterno contro il Gelbison di Gianluca Esposito . Di seguito, le parole dell'allenatore rossoverde.

”Prestazione peggiore rispetto alla prima partita. Abbiamo sofferto l’avversario. Nel primo tempo abbiamo creato un pchino di più. Nella ripresa, invece, sbagliavamo l’ultimo passaggio. Il Pescara non deve pensare a gestire il gol. Delle Monache l’ho sostituito perché non faceva quello che chiedevo. Vergani ha fatto bene sul piano di gioco ma non è arrivato alla conclusione poi ho Lescano che è un altro bravo calciatore e devo farli giocare. Mesik ha fatto bene, Rafia ha fatto benissimo e Germinario ha qualità”.