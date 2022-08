Calciomercato Pescara, dall’Atalanta in arrivo Kraja: l’ex Palermo ad un passo

Il mediano è stato tra i calciatori chiave della promozione in Serie C del Palermo

Il centrocampista ex Palermo, Erdis Kraja, sarà a breve un nuovo calciatore del Pescara. Secondo quanto riportato dal TuttomercatoWeb.com il classe 2000, che nella scorsa stagione ha militato tra e file del Lecco nel girone A di Serie C, avrebbe firmato un contratto che lo legherebbe per questa stagione club abruzzese.