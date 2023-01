Calciomercato Ascoli, il Pescara punta Ciciretti: ostacolo categoria, i dettagli

Pescara già attivo sul calciomercato appena iniziato. La compagine abruzzese, attualmente al terzo posto del girone C di Serie C , punta forte su Amato Ciciretti .

Fantasista ex Benevento e attualmente in forza all'Ascoli, con cui finora però ha collezionato solamente 11 presenze con due assist, quasi tutte da subentrato. Come riportato dall'emittente Rete 8, il calciatore di proprietà del Pordenone dovrebbe accettare di scendere di categoria dalla B alla C, con prospettive di promozione immediata difficili. Il Pescara infatti insegue ancora il Catanzaro capolista, che però dista 16 punti.