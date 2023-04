Spal-Perugia, Castori: “Meritavamo di vincere, abbiamo dominato. Di Serio mostruoso”

"Meritavamo di vincere, abbiamo dominato la partita creando tante occasioni da gol, colpendo due traverse e fallendo una rete a porta vuota. Loro recriminano sul gol annullato ma la mano di Moncini c’è stata tutta. Io avrei voluto rivedere gli episodi su Casasola e Di Serio. Quest’ultimo tutto era meno che simulazione ed inoltre quel giallo ci impedirà di averlo la prossima partita. Quindi anche noi abbiamo i nostri margini di recriminazione. La squadra ha fatto una grande partita – ha aggiunto Castori – è stata tosta e ha fatto quello che doveva fare. Dobbiamo insistere, perché se giochiamo così ci salviamo. I ragazzi erano demoralizzati a fine gara perché hanno raccolto briciole in una partita in cui meritavano ampiamente i tre punti. Di sicuro quest’anno la fortuna si è dimenticata di noi. I cambi? Lisi aveva esaurito le energie e non è ancora in grado di giocare i 90 minuto visti i problemi avuti. Di Serio ha fatto una partita mostruosa e l’ho tolto perché non ne aveva più’.