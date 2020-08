Serie C, Perugia: Caserta in pole per la panchina, spunta però il nome di Camoranesi

Una retrocessione più che amara quella subita dal Perugia che dovrà ripartire dalla Serie C.

Serie B, Perugia-Pescara 2-1 (2-4 d.c.r.): umbri retrocessi in Serie C, si salvano gli abruzzesi

Gli umbri hanno perso il play-out contro il Pescara e di conseguenza saranno costretti a disputare il prossimo campionato di Lega Pro. L’avvicendamento sulla panchina biancorosso di Cosmi e Oddo non ha portato nulla di buono, adesso si cerca il giusto profilo per ricominciare. Uno dei candidati alla panchina è Fabio Caserta che nella scorsa stagione ha trovato la retrocessione con la Juve Stabia dopo un inizio di campionato di buon livello. Il tecnico calabrese resta in pole per guidare la squadra in C, ma nelle ultime ore è circolato il nome di Mauro German Camoranesi. Il campione del Mondo con l’Italia nel 2006 al momento guida gli sloveni del Tabor Sezana, club che milita nella Prva Liga (massima divisione nazionale). Quello dell’oriundo sarebbe un nome che farebbe rumore in casa Perugia e darebbe quello stimolo in più a una piazza che al momento è ferita nell’orgoglio.