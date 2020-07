Serie B, Perugia: arriva l’esonero per Serse Cosmi, c’è il ritorno di Oddo

Il Perugia esonera Serse Cosmi.

Prestazioni deludenti e classifica pericolante per il club umbro che dopo lo scialbo 0-0 ottenuto in casa contro la Cremonese nell’ultimo turno, ha deciso di dare il benservito all’ex anche di Trapani e Palermo. I biancorossi hanno scelto di affidare nuovamente la squadra a Massimo Oddo nella speranza che in queste tre gare rimanenti riesca a salvare il club dallo spettro Serie C.