Serie B, Giunti: “Frosinone con merito in vetta. Perugia? Castori opposto di Baldini

Le dichiarazioni dell'ex allenatore del Perugia, Federico Giunti

⚽️

Parola a Federico Giunti. L'ex allenatore del Perugia e della primavera del Milan tra le altre, ai microfoni di TMW RADIO, ha rilasciato una lunga intervista, affrontando diversi temi interessanti riguardanti la Serie B, passando dal Frosinone di Grosso fino al Grifo guidato da Castori. Di seguito le sue parole:

Pronostici Serie B: "Sono successe tante cose che nessuno si aspettava. C'è una squadra come il Frosinone meritatamente in vetta, merito di un club che ha creduto su un allenatore come Fabio Grosso. La continuità ha dato i risultati sperati con una rosa giovane, guardate l'attacco con tutti giocatori nati dopo il 2000 e arrivati tutti dalla Primavera per poi consacrarsi tra i grandi. La squadra rivelazione è il Frosinone e poi ci sono le squadra un po' attardate come il Genoa, con Gilardino che ha risanato una situazione non semplicissima. Teniamoli d'occhio per un'eventuale risalita".

Risalita Perugia?: "Assolutamente sì, c'è stato un cambio repentino per quanto riguarda la guida tecnica e a Castori non gli è stata data una squadra che rispecchiasse le sue idee. La prima parte negativa si spiega così, con un mercato fatto in modo tardivo, quindi le prime giornate non fanno testo secondo me. La società è stata brava a tornare sui propri passi dopo la scelta di Baldini, caratterialmente all'opposto rispetto a Castori".

Allenatori campioni del mondo in B: "Essere stati grandi giocatori aiuta, ma non è tutto. Quelli di Inzaghi, Gilardino e Grosso sono profili diversi. Pippo ha la capacità di saper gestire grandi gruppi e portarli a traguardo. Fabio sta facendo qualcosa da mettere in risalto, mentre Alberto deve dare continuità a quanto sta facendo. Non dimentichiamo Cannavaro e De Rossi, sto intravedendo qualcosa di importante, ma si sono ritrovate in mano situazioni non semplici da gestire".