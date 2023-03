Reggina, sfogo Inzaghi: “Non sono pazzo, ce la giochiamo con tutti. A Perugia…”

"Parto sempre dal presupposto che si deve vedere sempre come si perde: non sono pazzo, quando ho chiesto tre anni di contratto è perché sono convinto che si debba fare un percorso prima di raggiungere certi obiettivi. Probabilmente ora ci siamo un po' dimenticati che abbiamo cambiato 20 giocatori, che siamo partiti un mese dopo, che non si deve sempre cercare un colpevole: anzi, vi dico, prendetevela con me e lasciate stare questi ragazzi che sono sesti in classifica. E se la sono giocata alla pari con club che hanno un'altra storia e un'altra struttura. Certo, dispiace per gli ultimi risultati, ma si deve essere realisti e remare tutti dalla stessa parte. Partiamo dalla certezza che possiamo e dobbiamo giocarcela con tutti, ovviamente vogliamo ritrovare la vittoria perché quella ti dà spensieratezza, ma ci sono davanti dieci sfide che possono farci invertire la rotta. Da questo momento se ne esce giocando come nell'ultima partita, il modo di giocare difficilmente lo abbiamo sbagliato, a Cosenza, il primo tempo con il Venezia e il secondo con il Frosinone. Ora pensiamo al Perugia, una squadra molto aggressiva che si è tirata su, ma su questo non avevo dubbi. La cosa che ho detto ai ragazzi è di concludere questa stagione giocando con il sorriso: noi ci abbiamo sempre creduto, e dobbiamo continuare a giocare di grinta. E se siamo bravi questo momento ci renderà ancora più forti".