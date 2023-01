Perugia, verso il Palermo: oggi la ripresa degli allenamenti. Di Carmine e Struna…

Dal canto suo, la compagine guidata da Fabrizio Castori si è ritrovata il 3 gennaio per il primo allenamento dell'anno. Lavoro sul campo con due sedute mattutine oggi e domani, martedì 10 gennaio, per il Perugia. Tutti a disposizione per il tecnico ex Carpi, eccetto i lungodegenti Samuel Di Carmine e Aljaz Struna. Il primo è alle prese da inizio dicembre con un problema alla coscia, il suo recupero dipenderà dall'evolversi in settimana. Per l'ex Palermo difficile vederlo in campo al "Curi", anche per lui distrazione del bicipite femorale della coscia destra.