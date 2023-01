Perugia, verso il Palermo: domani ripresa degli allenamenti, out Di Carmine

Come riportato dal sito ufficiale del club umbro, la compagine di Fabrizio Castori si ritroverà domani per la ripresa degli allenamenti in vista del match con i rosanero. Con tutta probabilità saranno assenti Samuel Di Carmine e Aljaz Struna. Il primo, infortunatosi poco meno di un mese, è alle prese con una lesione muscolare al bicipite femorale e difficilmente rientrerà per la gara contro i siciliani. L'ex rosanero, arrivato a Perugia da svincolato, non ha ancora recuperato da un problema muscolare.