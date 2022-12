Perugia-Venezia, Castori: “Partiti forte, se giochiamo così sarà dura per tutti”

Parola a Fabrizio Castori . Il tecnico del Perugia , ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti ai microfoni di Umbria Tv, in seguito al match vinto contro il Venezia allo stadio Renato Curi, per 2-1 grazie alle due reti di Francesco Lisi. Di seguito le parole dell’allenatore marchigiano:

“Oggi abbiamo toccato l’apice delle nostre prestazioni, ma già nelle ultime partite si era notata la crescita. Siamo partiti forte, e li abbiamo aggrediti senza farli ragionare. Abbiamo imposto un ritmo infermale, se giochiamo sempre così è dura per tutti affrontarci Il secondo tempo abbiamo controllato la partita senza mai rischiare nulla. Il gol preso al 93esimo non fa testo, hanno buttato dentro la classica palla della disperazione trovando la rete del 2-1. Dobbiamo mantenere questo atteggiamento. e possiamo ancora crescere nella condizione generale e nel ritmo. Santoro sta crescendo in maniera esponenziale, ma tutti lo stanno facendo. Faccio un augurio di buon Natale a tutti i tifosi del Perugia e ora andiamo a Benevento per fare punti.”