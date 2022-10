Perugia, ufficiale la risoluzione del contratto dell’ex ds Giannitti. Il comunicato

Decisiva la breve parentesi Silvio Baldini in quel di Perugia per portare il presidente del Grifone, Massimiliano Santopadre all'esonero del direttore sportivo, Marco Giannitti. In seguito ad un accesso confronto tra i due massimi esponenti della dirigenza umbra, a saltare è stata la poltrona dell'ormai ex Ds, oggi definitivamente libero da ogni accordo. Di seguito il comunicato ufficiale del club: