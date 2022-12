Perugia-Spal, probabili formazioni: Castori e De Rossi a caccia di punti salvezza

Tra Perugia e Spal in palio punti pesanti in chiave salvezza

Quasi tutto pronto per Perugia-Spal. Il match - valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie B - è in programma alle ore 15.00 allo stadio Renato Curi. La squadra guidata da Castori occupa in classifica l'ultimo gradino del torneo cadetto ma con una vittoria agguanterebbe il proprio avversario odierno a quota quindici punti. Melchiorri e compagni sono reduci da tre risultati utili consecutivi e cercheranno di impensierire la Spal di De Rossi che è, invece, reduce da tre ko consecutivi rimediati contro Benevento, Brescia e Modena.