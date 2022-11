Perugia, Santopadre: “Castagnini uomo d’esperienza. Contestazione? Rispondo così”

Inizio di campionato complicato per il Perugia , che dopo undici gare occupa l'ultimo posto della classifica di Serie B . Solamente due vittorie e un pareggio per la compagine umbra, che già cambiato due volte guida tecnica quest'anno. L'esonerato Castori è stato rimpiazzato dall'ex Palermo , Silvio Baldini . Quest'ultimo ha poi presentato le dimissioni, la società ha quindi richiamato l'ex Carpi in panchina. Ma il volto nuovo non è solo in panchina. Renzo Castagnini è il nuovo direttore sportivo dei "Grifoni", l'ex rosanero sostituisce Giannitti . Il patron Massimiliano Santopadre è intervenuto in conferenza stampa per presentare il nuovo dirigente, di seguito le sue dichiarazioni:

"Prima di tutto lasciate che saluti e ringrazi il direttore sportivo uscente Giannitti che ha vinto un campionato e ha ottenuto l’anno successivo un posto nei play off di Serie B. Ho scelto Castagnini come nuovo ds perché è un uomo di grande esperienza, che viene da diverse esperienze, alcune ai massimi livelli e altre in categorie inferiori e ha vissuto anche situazioni non semplici, con squadre che hanno fatto ottimi campionati costruite cercando e scovando giovani e giocatori sconosciuti. Situazione in campionato? Sono preoccupato, solo uno stolto non lo sarebbe, ma sono anche carico perché so che questa squadra può dare di più e tutti noi vogliamo crescere e arrivare al top. La contestazione potrebbe essere anche accettabile in questa situazione, ma dovrebbe avere altri toni, non solo essere diretta a crocifiggere una persona che ci mette anima, cuore e tutto se stesso. Poi è chiaro che errori sono stati commessi èevidente, ma io credo nella salvezza al 100%"