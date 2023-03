Perugia-Reggina, Castori: “Campionato livellato, ogni gara è difficile. Tifosi…”

Una sola vittoria nelle ultime cinque per il Perugia di Fabrizio Castori , attualmente al quindicesimo posto con solamente due punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Nella prossima giornata di Serie B, gli umbri saranno impegnati in casa contro la Reggina . Il match del "Curi" è però a rischio rinvio a causa dello sciame sismico che nella giornata di oggi ha colpito la regione. Il tecnico ex Carpi ha presentato comunque la gara in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Le parole del presidente mi hanno fatto piacere anche se non ce n’era bisogno, i rapporti tra noi sono sempre stati più che buoni. Lo ringrazio, non ho mai dubito del presidente, esternazioni importanti per mettere a tacere alcune cose che potevano destabilizzare. Dobbiamo pensare a noi e non agli scontri diretti della giornata. Il campionato è molto livellato, gli scontri diretti in questo momento lasciano il tempo che trovano. Siamo carichi al punto giusto, abbiamo fatto una buona settimana, ora rispetto alle ultime tre partite abbiamo una gamba migliore, il Perugia farà una partita come sa fare a livello di ritmo, intensità. Ogni partita è difficile, sia che un avversario abbia vinto o perso. Pensiamo a noi che è la cosa più importante, l’avversario cambia ogni sette giorni. Non possiamo correre dietro agli altri, siamo concentrati sul nostro percorso. Sono convinto che la squadra non mi smentirà. Rispetto all’andata abbiamo maggiore consapevolezza sotto tutti i punti di vista. I risultati danno fiducia. L’apporto dei tifosi è fondamentale, importantissimo, possono incidere a livello di morale, entusiasmo, una squadra quando sente il pubblico può dare una marcia in più."