Perugia-Pescara, Santopadre non ci sta: “Basta con i funerali, non riesco a rendermi conto”

Il Perugia si proietta alla sfida di venerdì 14 agosto contro il Pescara.

La gara d’andata valida per i play-out di Serie B si è conclusa 2-1 in favore degli abruzzesi che dovranno difendere con le unghie e con i denti il punteggio d’andata. Gli umbri, al contrario, dovranno fare la partita per salvarsi da una retrocessione che avrebbe davvero del clamoroso. Ci crede fortemente il presidente biancorosso, Massimiliano Santopadre, che in vista del match del “Renato Curi” ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ad Ansa.it.

“La squadra lotterà, basta con i funerali. Non siamo già retrocessi e non retrocederemo. Perugia – ha sottolineato Santopadre – non morirà oggi, domani e nemmeno dopo il 14. Durante la partita sarò in panchina e il giorno dopo sarò ancora qua. Era doveroso metterci la faccia – ha ribadito il presidente – è una vita che combatto e lo farò ancora. Il Perugia ha una storia, io ne faccio parte perché lo amo, più di quelli che oggi mi hanno scaricato. La squadra ha recepito il mio stato d’animo. Tutti abbiamo fatto degli errori – ha concluso -, ma la squadra è forte, e può vincere”.

Perugia, il presidente Santopadre lancia l’allarme: “Siamo in una situazione di guerra, si rischia seriamente di fallire”