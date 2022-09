Perugia, Novellino su Baldini: “Grande conoscitore di calcio, ha un pregio”

"Io e Baldini siamo molto amici. È una persona per bene prima di tutto. È un grande conoscitore di calcio e una persona leale, che ti parla in faccia. Al Perugia serviva una persona così, ma mi dispiace per Castori perché ha pagato il fatto che la squadra sia stata completata alla fine. L’intenzione iniziale è quella di riportare entusiasmo alla piazza, ma si trova ad allenare una squadra che non è niente male. Il suo pregio è di farsi volere bene dai giocatori. Santopadre ha bisogno di qualcuno che gli dica no in senso buono. Silvio saprà bene dove andare a parare coi giocatori che ha a disposizione", le sue parole.