Perugia, non solo le dimissioni di Baldini: out anche il ds Giannitti. Le ultime

Perugia, non solo le dimissioni di Silvio Baldini. Via anche il ds Giannitti

Ore calde in casa Perugia. Dopo l'ennesimo ko in campionato dei "grifoni" e le dimissioni del tecnico Silvio Baldini: "Non voglio prendere in giro nessuno" - le dichiarazioni dell'ex Palermo a fine gara - il club ha riflettuto anche sulle sorti del direttore sportivo della società umbra. Nelle scorse ore il Perugia ha infatti comunicato di aver sollevato dall’incarico il ds Marco Giannitti.