Perugia, le prime parole di Caserta: “Conte mi ha plasmato, ecco cosa chiederò ai miei calciatori”

Fabio Caserta inizia la sua avventura in quel di Perugia.

L’ex tecnico della Juve Stabia è stato accostato al Palermo prima che i rosanero virassero su Roberto Boscaglia, intanto l’allenatore calabrese è stato scelto dagli umbri che si sono dovuto arrendere alla retrocessione in Serie C. Di seguito le prime parole in conferenza stampa dello stesso Caserta.

“Ho accettato con entusiasmo di arrivare in una piazza importante come questa e con tanta voglia di riscatto dopo un’annata non bellissima per entrambe. Ai giocatori chiederò il massimo impegno durante ogni singolo allenamento perché la partita è solo lo specchio della settimana. Quando un calciatore esce dal campo con la maglia sudata, potrà essere andata bene o un male ma avrà fatto il suo dovere. Nella mia carriera non ho mai dovuto affrontare sfide facili e questa non fa eccezione, ho sempre lottato per ottenere qualcosa di importante partendo dal basso e mai nessuno mi ha regalato nulla. Da giocatore ho avuto la fortuna di essere allenato da tecnici importanti come Antonio Conte che mi ha plasmato sia a livello umano che caratteriale. Io cerco di essere me stesso con i principi che mi piacciono, guardo la rosa che li mettono a disposizione e la adatto al mio credo attraverso il duro lavoro”.