Perugia, Kouan multato e contestato: discute con Baldini, poi getta la maglia

Una gara da dimenticare per Christian Kouan. Il centrocampista del Perugia è stato multato dal club biancorosso. Il motivo? L'ivoriano, al momento della sostituzione in occasione della sfida contro il Sudtirol e dopo un battibecco con Silvio Baldini, ha gettato la maglia per terra. Un episodio che non è passato inosservato.