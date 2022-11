Perugia, Curado senza filtri: “Baldini? Non diamo importanza alle sue parole”

Le dichiarazioni rilasciate da Marcos Curado, difensore del Perugia

"C’è l’amaro in bocca per il pareggio a Modena perché potevamo vincere, però continuiamo a crescere e questo è positivo". Lo ha detto Marcos Curado, intervistato ai microfoni di "Umbria Tv". Diversi i temi trattati dal difensore del Perugia: dalle recenti prestazioni offerte dalla squadra di Fabrizio Castori in campionato, alle dichiarazioni rilasciate dal tecnico Silvio Baldini dopo l'addio.

"Contro Frosinone e Modena si è visto un altro Perugia, più compatto, anche se stiamo mancando negli episodi sia in difesa sia in attacco e non so se è una questione di concentrazione o furbizia. Castori ha vinto tanto giocando in questo modo e dobbiamo quindi essere bravi a interpretare le sue idee, credo che in queste ultime due gare qualcosa si sia visto", le sue parole.

"Baldini? La voglia e l’orgoglio ce li abbiamo sempre avuti pur senza riuscire a tradurli in risultati. La sua è un’opinione e con tutto il rispetto non abbiamo tempo per dare importanza alle sue parole. Struna è un giocatore che ci può dare una grande mano a trovare solidità, si deve mettere a posto fisicamente e sono sicuro che ci aiuterà molto", ha concluso.