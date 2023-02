Perugia-Como, Castori: “Siamo concentrati, loro in forma. Infortuni? Vi dico questo”

Fabrizio Castori , tecnico del Perugia , ha parlato sul momento vissuto dalla squadra in vista dell'impegno di domani sera contro il Como di Moreno Longo : una prova importante che i biancorossi non vogliono fallire, per dare continuità al derby vinto contro la Ternana. Di seguito le sue parole: " Il Perugia dovrà mettere in campo le armi che conosce. Intensità, ritmo e aggressività "

"Non serve a nulla tornare su una partita già giocata come quella col Pisa, abbiamo perso contro una delle squadre più forti del campionato. Morutan non c'entra nulla con la Serie B e Marin ha fatto un eurogol. Siamo concentrati su domani perché affrontiamo un avversario di qualità e che sta attraversando un buon periodo di forma. Siamo decisi a fare risultato pieno perché vogliamo riprendere il nostro cammino, sarà uno scontro diretto in cui non dobbiamo inventarci nulla, ma solo andare forte dall'inizio alla fine. - continua Castori facendo la conta degli assenti - Mancheranno i tre squalificati, Dell’Orco, Angella, Ekong e Di Serio. Rosi e Cancellieri sono convocati. Poi ci saranno 4/5 ragazzi della Primavera che arricchiranno il nostro organico, una ventata di gioventù che fa bene. Infortuni? La mia metodologia di calcio è questa, la squadra deve allenarsi forte e c'è il rischio di incorrere in qualche problema fisico. Se non si vuole che i giocatori si facciano male allora la squadra deve andare piano, ma poi non si vince".