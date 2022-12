Perugia, Castori: “Vincere a Benevento non è facile, riapriamo la salvezza”

Vittoria fondamentale per il Perugia , la seconda consecutiva, firmata contro il Benevento . Ossigeno per la compagine di Fabrizio Castori , adesso a -1 dalla zona playout. Le reti di Lisi e dell'ex Palermo Luperini fanno respirare gli umbri, dopo gli ottimi tre punti ottenuti contro un'altra concorrente, il Venezia . Al termine del match del "Vigorito", il tecnico ex Carpi è intervenuto in conferenza stampa, di seguito le sue dichiarazioni:

"Per noi è una vittoria importantissima, a coronamento di un periodo in cui c'è stata una crescita importante. Siamo tornati in linea di galleggiamento. Siamo in forma, la condizione è positiva. Vincere a Benevento non è mai facile, ci siamo riusciti e abbiamo aperto una finestra sulla salvezza che fino a qualche tempo fa era insperata. La Serie B è un campionato duro, la prima può perdere con l'ultima. C'è molto equilibrio, non ci sono partite scontate. Conta mantenere sempre alto il livello di condizione, anche se non è facile"