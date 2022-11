Perugia, Castori: “Col Modena gara delicata, noi in crescita. Luperini? Dico tutto”

Le dichiarazioni del tecnico Castori alla vigilia della gara contro il Modena

Non è delle più rosee la situazione in classifica del Perugia di Fabrizio Castori, che dopo dodici giornate di campionato occupa momentaneamente l'ultimo posto in graduatoria con soli sette punti fin qui conquistati. La compagine umbra dopo la sconfitta di misura maturata contro la capolista Frosinone del tecnico Fabio Grosso deve necessariamente puntare al successo interno contro il Modena del tecnico Attilio Tesser per accumulare più punti possibili ed alimentare le speranze di una tranquilla salvezza. Nel corso della conferenza stampa pre match, il tecnico biancorosso ha presentato la delicata sfida contro i canarini. Di seguito le dichiarazioni.

VERSO IL MODENA -"Siamo ad un bivio, è una partita delicata. Inutile girarci intorno ma è una gara importante per la classifica anche se il campionato non finisce sabato. La squadra sta crescendo di condizione e questo è un aspetto che mi conforta. Il Modena è una squadra fisica e pericolosa sul gioco aereo e quindi sulla palle inattive. Dobbiamo farci trovare pronti sotto questo aspetto. Hanno giocatori di esperienza ed essendo una neopromossa viaggia sulle ali dell’entusiasmo. Massimo rispetto per loro ma noi siamo in crescita e vogliamo fare risultato a tutti i costi".

IL GRUPPO -"Voglio spezzare una lancia in favore di questi ragazzi che soffrono molto il momento. Devono trasformare questa sofferenza in una reazione importante per cambiare l’inerzia di un campionato finora molto sfortunato per noi. Luperini è out per un problema alla schiena. Io tengo sempre tutti sulla corda. Per me gioca chi sta meglio e chi mi può garantire ritmo e intensità"