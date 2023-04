Perugia, Castagnini: “Sono fiducioso, ok scontri diretti. In ritiro per un motivo”

Parola a Renzo Castagnini . L'ex direttore sportivo del Palermo , in Sicilia ha condotto un buon lavoro nel triennio rosanero. Eccellente strategia e gestione nella stagione precedente, in relazione a contingenze avverse e budget risicato. In tandem con Baldini e la squadra, Castagnini ha costruito un'impresa sportiva focale per il valore tecnico ed il peso specifico in chiave futura per la storia del club rosanero. Oggi al Perugia , il manager nativo di Reggello, auspica alla salvezza in Serie B , dopo esser subentrato lo scorso 31 ottobre ed aver condotto nel miglior modo possibile la sessione invernale di calciomercato, in sintonia con il tecnico Fabrizio Castori . Oggi la compagine umbra è al diciassettesimo posto, a quota trentaquattro punti, in piena zona playout. Questo, e tanto altro ha dichiarato in funzione di ospite a 'Fuori Campo' l'ex Palermo . Di seguito, le sue parole:

"Bene che ci siano gli scontri diretti: sono fiducioso che alla fine raggiungeremo l’obiettivo. La gara di sabato è importante, determinante. Nelle ultime cinque partite abbiamo quattro scontri diretti, per fortuna. Questo vuol dire che tutto è nelle nostre mani e non dipendiamo da altri. Siamo dispiaciuti per l’ultimo periodo ma allo stesso tempo siamo vogliosi di rimanere concentrati per fare bene in questo finale di campionato. Siamo in ritiro non per punizione ma per rimanere insieme e responsabilizzarci. Quando sono arrivato abbiamo fatto una grande rincorsa ed essere qui oggi a giocarsi la salvezza diretta è un piccolo traguardo. La squadra ha fatto bene in certe occasioni, non bisogna buttare a mare tutto ciò che è stato fatto. Fino al primo tempo con la Reggina credo che la nostra rimonta sia stata importante. C’è poco da chiacchierare adesso: dobbiamo soltanto lavorare. Questa è l’unica cosa che si può fare ora, insieme ad infondere serenità nell’ambiente. Abbiamo sempre rincorso durante questa stagione e quindi un periodo di flessione ci può stare. Ora dobbiamo ritornare alla vittoria con una prestazione importante che può dare la fiducia per affrontare le gare che rimangono"