Perugia, Castagnini: “Da lunedì in ritiro. Col Cosenza sarà finale Champions”

Le parole dell'ex ds del Palermo, oggi al Perugia, dopo il ko contro il Genoa

"Le non rimonte sono un dato di fatto inconfutabile, poi non era certo oggi (ieri, ndr) la gara facile da recuperare". Lo ha detto Renzo Castagnini, intervenuto ai microfoni di "Umbria Tv" al termine della sfida contro il Genoa, andata in scena sabato pomeriggio fra le mura dello Stadio "Luigi Ferraris". Terzo ko di fila per la squadra di Fabrizio Castori dopo le sconfitte rimediate contro Reggina e Modena.

"Io sono qui per dire che da lunedì mattina andremo in ritiro a Cascia - ha annunciato il direttore sportivo del Perugia -. Una scelta concordata tutti insieme, squadra ed allenatore. Contro il Genoa la prestazione è stata buona, ci siamo ritrovati, abbiamo rivisto la squadra guardinga, che lotta, che battaglia e corre. Questo ci dà la speranza per un buon finale di campionato. Fino all’intervallo con la Reggina avevamo fatto cose straordinarie, in una partita e mezzo ci siamo rimangiati tutto. Non oggi (ieri, ndr) perchè a Genova si può perdere contro una squadra più forte", le sue parole.

"Le sensazioni sono positive, siamo pronti a livello mentale e fisico. Siamo concentrati e sereni per le ultime cinque partite. Ho avuto la sfortuna e la fortuna di vivere già questi momenti, va fatto con concentrazione, senso di responsabilità e nel miglior modo possibile, altre strade non ce ne sono. Furlan? Ha fatto benissimo, due buone partite, siamo contenti perché in questo momento è una certezza. Anche Stefano (Gori, ndr) aveva fatto bene, poi nel calcio ci sono gli infortuni che possono succedere. Ora andiamo in ritiro a preparare la gara contro il Cosenza, la nostra finale della Coppa dei campioni", ha concluso l'ex dirigente del Palermo.