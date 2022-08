Perugia-Bari, Castori: “Squadra in crescita. Palermo e Parma? Episodi determinanti”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Perugia

"Ci siamo allenati abbastanza a pieno organico e abbiamo migliorato la condizione e l'amalgama. Il tempo gioca sicuramente a nostro favore". Lo ha detto Fabrizio Castori , intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bari , in programma domenica sera allo Stadio "Renato Curi". Fra i temi trattati dal tecnico del Perugia anche il momento della sua squadra, reduce dal pari ottenuto contro il Parma dopo la sconfitta rimediata al "Renzo Barbera" di Palermo .

"Sarà una partita difficile come tutte. Questa B è un campionato di grandi firme con piazze prestigiose. Quella di Bari non sarà inferiore alle altre. Quello che mi preme è crescere e migliorare. Con il Parma abbiamo giocato un gran primo tempo, poi siamo calati. Ci manca un po' il ritmo partita, speriamo di trovarlo presto. Dobbiamo essere sereni. Nelle partite precedenti gli episodi sono stati determinanti. La squadra è in crescita e stiamo recuperando il terreno perduto".