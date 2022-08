Perugia-Bari 1-3, Castori: “Partita sfortunata. Luperini e il gol annullato…”

"C’è da dire che anche la sorte stasera si è voltata dall’altra parte: abbiamo sbagliato un rigore che avrebbe cambiato il volto del match, preso un palo ed una traversa, senza contare l’infortunio di Dell’Orco, le parate di Caprile ed il gol che ci è stato annullato. L'ho rivisto e ancora non capisco il motivo. La rete di Melchiorri ci avrebbe tenuto in partita fino alla fine", le sue parole.

L'ANALISI -"Dopo aver sbagliato il rigore del possibile vantaggio e preso il primo ci siamo sbilanciati forse un po’ troppo, ma abbiamo avuto la possibilità di riportare la gara in equilibrio con la traversa di Angella. Anche prima del loro terzo gol c’era stata una gran parata del portiere del Bari su un colpo di testa di Luperini, da lì abbiamo preso una ripartenza con Vulic e Casasola che erano ammoniti e non hanno potuto così spendere il fallo per fermare l’azione. Nel calcio ci sono i momenti in cui ti dice male e purtroppo gli episodi non ci sono stati favorevoli, anche se non è una scusante".