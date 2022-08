Calciomercato Perugia, ufficiale l’arrivo di Strizzolo dalla Cremonese

Altro colpo importante in entrata per il Perugia, dopo l'arrivo dal Palermo di Gregorio Luperini. Dalla Cremonese arriva l'attaccante Luca Strizzolo titolo temporaneo annuale con diritto di opzione. Classe 1992, Strizzolo vanta 163 presenze in Serie B, condite da 37 gol. Di seguito il comunicato del Perugia: