Udinese-Parma, Liverani: “I bianconeri squadra fisica, ma noi abbiamo un’arma in più. Mercato? Vi dico la mia”

Il tecnico dei ducali è intervenuto in vista di questo importante match valido per il quarto turno di Serie A, nel quale è fondamentale e necessario raccogliere punti. La sfida prevista per le ore 18 alla Dacia Arena di Udine presenta di per sé molte insidie, come rivelato dallo stesso Liverani che con queste parole ha esordito in conferenza stampa: “Sarà una gara difficile sotto tanti punti di vista – ha affermato Liverani – . L’Udinese è una squadra tra le più fisiche, nelle ultime ore di mercato ha acquistato dei calciatori di qualità ed internazionali come Deulofeu o Pussetto. E’ arrivato anche Pereyra, sono calciatori importanti per migliorare. Ho visto le loro partite, è una squadra viva che non merita la classifica che ha. Sarà una partita certamente difficile e molto fisica. La squadra si è allenata bene e sta migliorando”.

Il tecnico con un passato al Lecce ha poi proseguito e infine chiuso il suo intervento esprimendo le sue sensazioni in merito al calciomercato e ai giovamenti che i nuovi acquisti hanno portato alla sua rosa: “Abbiamo chiuso il mercato con una rosa numericamente giusta. L’avevamo chiesta così per andare incontro anche a questi momenti. Sicuramente quando le assenze sono tante nello stesso reparto si va un po’ in difficoltà ma che abbiamo la possibilità di poter fare la partita ad Udine, di poter creare loro delle difficoltà sapendo che abbiamo delle caratteristiche diverse. Vedremo domani che tattica cercare di adottare”.

