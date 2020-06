Torino-Parma, D’Aversa: “La squadra sta bene. Gervinho potrebbe partire dall’inizio”

Riparte la Serie A.

Dopo le tre sfide di Coppa Italia, conquista dal Napoli in finale contro la Juventus, domani inizierà finalmente anche la Serie A, che si aprirà con la sfida tra il Torino e il Parma: c’è grandissima attesa per il ritorno del campionato italiano dopo quasi tre mesi di stop a causa dell’emergenza Coronavirus.

Alla vigilia della sfida il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, è intervenuto in conferenza stampa analizzando alcune tematiche relative alla gara di domani e alla ripresa del calcio:

“Analizzando il periodo dell’allenamento, devo dire che la squadra sta abbastanza bene sia dal punto di vista fisico che da quello mentale. E’ chiaro che poi manca il riscontro della partita, ma questo manca da un bel po’ e lo valuteremo domani post-gara. La difficoltà magari è quella di rimanere concentrati nell’arco dei 90 minuti, sapendo che si gioca senza pubblico, dopo un periodo di inattività e dopo un periodo in cui siamo stati rinchiusi in casa. Vedendo gli altri campionati si è visto che il fattore campo è venuto meno, con l’assenza del pubblico casalingo molto probabilmente i risultati hanno avuto delle variazioni. Ci saranno dei cambiamenti in base al fatto che non ci sono i tifosi e che si arriva da un lungo periodo di inattività. Si è lavorato principalmente su tutti gli aspetti. E’ chiaro che si considera che invece di affrontare una stagione intera si dovranno giocare tredici partite. Le insidie sono quelle di una squadra che, secondo me, ha un valore che non rispecchia la posizione di classifica che occupa in questo momento. Noi dovremo essere pronti sotto ogni punto di vista, sotto l’aspetto mentale, sotto l’aspetto fisico, della determinazione ma anche e soprattutto della qualità. Dobbiamo essere pronti ad affrontare una squadra che, non dimentichiamo, lo scorso anno ha fatto un campionato totalmente diverso, una squadra molto importante. Gervinho? A parte qualche giorno in cui ha fatto un lavoro differenziato per smaltire la partita che abbiamo fatto tra di noi sabato scorso, adesso sta bene e potrebbe anche partire dall’inizio“.