Siviglia, gli andalusi salutano Franco Vazquez: “Parma, goditi il ‘Mudismo’”

Il fantasista italo-argentino ed ex Palermo si è accasato al Parma dopo l'esperienza al Siviglia che lo ha salutato così

Franco Vazquez ha salutato il Siviglia per accasarsi all'ambizioso Parma di Krause che punta a una veloce risalita in Serie A. L'ex calciatore italo-argentino passato anche da Palermo ha lasciato un segno importante in Andalusia, a tal punto che il club spagnolo gli ha dedicato un post su twitter.