Serie B, risultati e classifica: Ternana e Parma agganciano il Palermo. Ok l’Ascoli

Vincono Cagliari (in inferiorità numerica) e Frosinone, prossimo avversario in campionato della squadra di Eugenio Corini. Pareggia il Sudtirol, beffato in extremis dal Como di Moreno Longo. Ennesima sconfitta in campionato per la Reggina, battuta al "Granillo" dal Pisa, e per la Spal di Daniele De Rossi, ko sul campo del Venezia. Perde ancora il Brescia che vede proseguire il suo momento delicato in zona retrocessione. Collocolo trascina l'Ascoli e mette fine alla crisi bianconera, battendo il Perugia che non riesce ad alzare la testa al di fuori della zona playout. Pari al "Liberati", invece, tra Ternana e Parma che salgono a quota 34 punti raggiungendo il Palermo, sconfitto al "Ferraris" contro il Genoa.