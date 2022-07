Serie B, i prezzi degli abbonamenti 2022-2023: Palermo e Spal da big, Frosinone…

Prenderà il via venerdì 8 luglio, a partire dalle ore 16.00, la nuova campagna abbonamenti del Palermo FC (LEGGI QUI LE INFO), valida per il campionato di Serie B 2022-2023. Come già ampiamente anticipato dal presidente del club di viale del Fante Dario Mirri, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo asset societario targato City Gootball Group, i veri protagonisti saranno gli abbonati della stagione della rinascita in Serie D, beneficiari di un lungo periodo di prelazione esteso anche a coloro i quali hanno sottoscritto la tessera nel campionato di Serie C 2021-2022. Promozioni dedicate ai giovani (con alcune tariffe più basse rispetto alla scorsa stagione agonistica di Lega Pro), senza dimenticare i nuovi abbonati, che con la sottoscrizione della nuova tessera stagionale potranno risparmiare in alcuni casi fino a un terzo rispetto al computo totale del costo dei tagliandi delle singole partite.