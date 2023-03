Serie B: Frosinone top, Genoa, Bari e SudTirol per la A diretta. Bagarre playoff…

Il Frosinone di Grosso che prende sempre più largo, legittimando sul campo primato indiscusso e ampio margine sulle inseguitrici, Bari, Genoa e SudTirol che animano la corsa al secondo posto, un folto novero di ambiziose pretendenti al salto di categoria sgomitano in zona playoff. La Serie B 2022-2023 si conferma un campionato avvincente ed estremamente livellato, il cui livello di competitività è assolutamente di rilievo spesso nella parte nobile della classifica. Ciociari ormai ragionevolmente definiti il Napoli del torneo cadetto. Organizzazione, identità tattica, un calcio armonioso, fluido e spumeggiante. Automatismi perfetti, efficaci e pregevoli trame corali impreziosite da individualità di notevole levatura per la categoria. Il Frosinone impone il suo calcio e tracima con disarmante disinvoltura sugli avversari, il tris rifilato ad una buona squadra come il Venezia nell'ultimo turno è l'ennesima prova di forza di Caso e compagni. La corsa alla piazza d'onore, che vale anch'essa l'approdo diretto in Serie A, è equilibrata e appassionante. Per qualità e profondità di organico, il Genoa di Gilardino ha tutte le carte in regola per tenere a bada le due outsider, Bari e Sudtirol. Grifone che viaggia ormai spedito come conferma il poker rifilato ieri a Marassi ad un Cosenza in evidente difficoltà. Tuttavia, Bani e compagni non possono permettersi di sbagliare davvero nulla. Un solo punto di margine sulla compagine di Mignani, perfetto mix di elementi esperti e prospetti scalpitanti, appena un paio sulla rivelazione assoluta del campionato, il SudTirol di Bisoli. Bari capace di vincere otto volte in trasferta, collezionando una media punti lontano dal San Nicola superiore alle due battistrada, segnando un totale di ben 45 gol in stagione e laureandosi secondo migliore attacco della categoria. Altoatesini impressionanti per equilibrio compattezza, solidità in fase di non possesso, squadra pragmatica ed essenziale, in grado di capitalizzare al meglio ripartenze e fisicità nell'arco del match. Il treno playoff è colmo di passeggeri che non hanno alcuna intenzione di scendere, pronti a farsi largo per accaparrarsi i posti migliori. Pisa, Reggina, Parma, Cagliari, Palermo, Ascoli, Ternana. Compagini con vizi e virtù ma dalla considerevole cifra tecnica complessiva. Tutte squadre che hanno le carte in regola per sedere al tavolo dei playoff. Ognuno può giocarsi le proprie chance, non vi sono gare scontate né formazioni che partono battute in partenza. Equilibrio e margini infinitesimali, in classifica e sul rettangolo verde, stanno caratterizzando l'intero corso della regular season. Anche Modena e Como, classifica alla mano, possono ancora fare da guastafeste.