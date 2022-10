Serie B, best goal 9^a giornata: lotta tra Tourè del Pisa e Oosterwolde del Parma

La Lega B ha lanciato il contest per scegliere il miglior gol della 9a giornata

La Lega Serie B ha annunciato, attraverso il profilo Twitter ufficiale, il contest per scegliere il miglior goal della passata nona giornata di campionato. Tra i due scelti per la votazione c'è quello di Tourè del Pisa, realizzato durante il pirotecnico 3-3 andato in scena contro il Palermo al "Barbera". A contendersi la vittoria c'è la rasoiata di Oosterwolde del Parma.