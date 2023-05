Serie B, 36ª giornata: il Palermo ospita la Spal, Frosinone a Pisa. Il programma

Il programma completo della trentaseiesima giornata di Serie B. Il Palermo ospita la Spal, Frosinone impegnato a Pisa

⚽️

La trentaseiesima giornata di Serie B si aprirà oggi, venerdì 5 maggio, con la partita del "Curi" tra Perugia e Cagliari, in programma alle ore 20:30. Sono otto, invece, le gare che andranno in scena sabato: alle 14:00 il match-salvezza Cosenza-Venezia, mentre il Frosinone già promosso in Serie A giocherà in trasferta a Pisa. Nell'unica gara in programma alle ore 16:15 di sabato 6 maggio, il Palermo riceverà la Spal al "RenzoBarbera". Turno che si chiuderà con il posticipo domenicale tra Parma e Brescia.

Punti importanti in palio per Perugia e Cagliari, che lottano per due obiettivi diversi. Gli umbri, terzultimi in classifica, non vincono da sei gare e cercano lo scatto salvezza. I rossoblù vorranno conquistare i tre punti per consolidare la zona playoff, dopo la vittoria recente contro la Ternana.

Dopo la cinquina rifilata al Modena lo scorso lunedì che ha di fatto rilanciato Pohjanpalo e compagni a ridosso delle migliori otto, il Venezia sabato andrà a caccia di conferme. L'avversario dei lagunari sarà il Cosenza, sconfitto nel turno precedente nel match-salvezza contro il Brescia e adesso in piena zona playout. Al "Granillo" la Reggina di Inzaghi ospiterà il Como. Gli amaranto hanno perso le ultime due gare e adesso, alla luce dei nuovi quattro punti di penalizzazione, sono a -4 punti dalla zona playoff. I Lariani sono reduci, invece, dal pari interno contro il Palermo. E con una vittoria potrebbero ambire proprio agli spareggi promozione. La capolista Frosinone farà visita al Pisa. I nerazzurri hanno perso quattro delle ultime cinque partite disputate, ma restano in zona playoff. Bari in trasferta a Modena per cercare l'aggancio al Genoa, con gli uomini di Alberto Gilardino che scenderanno in campo a "Marassi" contro l'Ascoli. Chiudono il turno delle 14:00 Cittadella-Benevento e Ternana-SudTirol.

Sabato alle ore 16:15, il Palermo proverà a tornare al successo contro la Spal fra le mura amiche dello Stadio "RenzoBarbera". Solo una vittoria per i rosanero nelle ultime dodici gare disputate, ma la zona playoff è ancora ad un passo. Estensi alla disperata ricerca di punti per uscire dalla zona calda della classifica, dopo il pareggio nello scontro diretto contro il Perugia.

PROGRAMMA COMPLETO — VENERDI' 5/05

Perugia-Cagliari ore 20:30

SABATO 6/05 ore 14:00

Cittadella-Benevento

Cosenza-Venezia

Genoa-Ascoli

Modena-Bari

Pisa-Frosinone

Reggina-Como

Ternana-SudTirol

PALERMO-SPAL ore 16:15

DOMENICA 7/05

Parma-Brescia ore 16:15