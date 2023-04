Serie B, 33ª giornata: il Palermo ospite del Venezia, big match Cagliari-Frosinone

La trentatreesima giornata di Serie B si aprirà oggi, 14 aprile, alle 20:30 con l'anticipo del "Braglia" tra Modena e Parma . Otto match poi in programma invece sabato, tra le gare pomeridiane alle 14 il Palermo sarà ospite del Venezia , scontro la vertice poi tra Cagliari e Frosinone , in programma alle 16:15. Turno che si conclude lunedì 16 aprile con il posticipo Ternana-Pisa .

Nel match di oggi il Parma è a caccia della terza vittoria consecutiva per consolidarsi in zona playoff, avversario sarà il Modena di Tesser reduce dai tre punti conquistati contro il Perugia. Sabato 15 aprile Palermo di scena al "Penzo" di Venezia al giro di boa, dopo il pareggio rimediato contro il Cosenza. La compagine di Corini deve tornare a vincere dopo due gare senza vittorie. Al "Mazza" scontro salvezza tra Spal e Brescia, estensi per dare continuità all'importante vittoria ottenuta contro il Benevento. I giallorossi del patron Vigorito ospiteranno la Reggina, tornata a vincere due gare di fila dopo il periodo nero con sei ko consecutivi. Il Genoa all'inseguimento del Frosinone capolista, i rossoblu riceveranno il Perugia a caccia di conferme. I ciociari invece saranno impegnati, come detto, nel big match contro il Cagliari di Ranieri. Concludono il turno di sabato Cosenza-Cittadella, Bari-Como e Ascoli-SudTirol.