Serie B, 28a giornata: Cremonese-Brescia, Cittadella-Monza e Parma-Reggina

La Serie B torna in campo con la 28a giornata con il turno del weekend distribuito tra sabato e domenica. Big match tra Cremonese e Brescia

Il Cittadella è reduce dal pari rimediato in casa della Spal ed è in cerca di punti preziosi per rimanere agganciati alla corsa playoff. Momento di calo per il Monza di Giovanni Stroppa che arriva alla gara contro i veneti con un solo punto conquistato nelle ultime due uscite contro Parma e Lecce. Si affronteranno allo stadio "Guido Teghil" Pordenone e Pisa, con i padroni di casa a caccia di punti salvezza, visto l'attuale deludente piazzamento in classifica. I nerazzurri di Luca D'Angelo continuano la loro corsa al primato in classifica, distante sole tre lunghezze. Grande occasione di risalire nella graduatoria per il Parma nel confronto contro la Reggina di Roberto Stellone, con la formazione di Beppe Iachini attualmente al quattordicesimo posto a ben 9 punti dall'ottava posizione. A concludere le gare delle 14:00 il match tra Como e Spal. Nel posticipo delle 16:15 si affronteranno la Cremonese di Fabio Pecchia ed il Brescia, con la formazione ospite obbligata a fare punti per rimanere agganciata nella corsa al titolo distante solo un punto dal Lecce capolista.