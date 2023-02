Serie B, 27a giornata: il Palermo riceve la Ternana, big match Cagliari-Genoa

Il programma completo della 27a giornata di Serie B

⚽️

Archiviata la 26a giornata di Serie B, è già imminente l'inizio del turno successivo, terzo infrasettimanale della stagione in corso. Ventisettesima giornata che si apre già domani, 28 febbraio, con tre gare in programma. Il Palermo ospita la Ternana, poi derby calabrese Cosenza-Reggina e infine Parma-Pisa. Il resto delle gare in programma mercoledì 1 marzo, tra cui il big match Cagliari-Genoa.

Il Palermo torna tra le mura amiche del "Barbera", dove riceverà la Ternana del nuovo "vecchio" tecnico Lucarelli, arrivato dopo le dimissioni di Andreazzoli. Clima di tensione e contestazione nell'ambiente rossoverde, con lo sfogo del patron Bandecchi nello scorso post-partita. Rosanero in forma dopo i due pareggi consecutivi contro Sudtirol e Frosinone. La Reggina di Inzaghi a caccia della seconda vittoria di fila dopo quella contro il Modena alla scorsa, i granata affronteranno il Cosenza fanalino di coda nel derby di Calabria. Infine il Parma ospiterà il Pisa con punti importanti in palio per la zona playoff.

Mercoledì le restanti sette gare che chiudono il turno. Sapore di Serie A all'Unipol Domus tra Cagliari e Genoa, match d'alta classifica tra due delle migliori compagini della B. Secondo posto e 46 punti per gli ospiti, sardi ottavi al limite della zona playoff. Il Bari riceverà il Venezia, galletti reduci da tre vittorie nelle ultime quattro mentre i lagunari sono imbattuti da cinque gare consecutive. La capolista Frosinone sarà invece impegnata contro la Spal di Massimo Oddo a Ferrara, obiettivo allungare il distacco dal terzo posto per tenere in pugno la promozione diretta.

Di seguito il programma completo:

MARTEDI' 28/02 ore 20:30

Parma-Pisa

PALERMO-TERNANA

Cosenza-Reggina

MERCOLEDI' 29/02 ore 20:30

Spal-Frosinone

Bari-Venezia

Benevento-SudTirol

Cagliari-Genoa

Perugia-Como

Cittadella-Brescia

Modena-Ascoli