Serie B, 26a giornata: Monza-Lecce, Como-Brescia e Reggina-Pisa. Il programma

La Serie B torna in campo con la 26a giornata con il turno del weekend distribuito tra sabato e domenica. Big match tra Monza e Lecce.

Il Parma è reduce dal pari rimediato in casa del Pisa ed è in cerca di punti preziosi per allontanarsi dalla zona play out. Momento positivo per la Spal di Roberto Venturato, fresca di vittoria a valanga contro la Ternana, con il netto risultato di 5-1. Si affronteranno al "Romeo Menti"Vicenza e Pordenone, con entrambe le squadre a caccia di punti salvezza, visti gli attuali deludenti piazzamenti in classifica. Grande occasione per la Cremonese nel confronto contro la Ternana di Cristiano Lucarelli, con la formazione di Fabio Pecchia attualmente al terzo posto a solo un punto dal Brescia capolista. In campo sabato anche Como e Brescia, uno dei due match di cartello di questo turno di SerieB. Gli ospiti guidati da Pippo Inzaghi a caccia di punti per consolidare il primato in classifica, mentre i lariani si ritrovano a metà classifica a quota trentaquattro punti. A concludere le gare delle 14:05 il match tra Cosenza e Alessandria. Nel posticipo delle 16:20 si affronteranno il Perugia di Massimiliano Alvini ed il Benevento, con la formazione ospite obbligata a fare punti per rimanere agganciata nella corsa al titolo.