Serie B, 26^ giornata: apre Frosinone-Parma, il Palermo sfida il Sudtirol di Bisoli

La 26a giornata di Serie B prenderà via venerdì 24 febbraio con i due anticipi delle 20:30, tra cui il big match dello "Stirpe" tra Frosinone e Parma . Sette gare in programma sabato, il Palermo affronterà il Sudtirol in trasferta alle 14.00. Chiude il posticipo domenicale Ascoli-Benevento in programma alle ore 16:15.

Fischio d'inizio delle sette gare del sabato previsto per le 14.00. Dopo il prezioso pareggio contro il Frosinone, il Palermo di Eugenio Corini volerà a Bolzano per affrontare la rivelazione Sudtirol. Sei risultati utili consecutivi per gli altoatesini, attualmente al quarto posto con 40 punti in coabitazione del Bari. La Reggina di Pippo Inzaghi, in piena crisi dopo quattro sconfitte di fila, proverà a rilanciarsi al "Granillo" contro il Modena per riagganciare le posizioni perse in classifica. In zona retrocessione pesa il match tra Como e Cosenza, divise da cinque punti e quattro posizioni. I calabresi, fanalino di coda della Serie B, hanno collezionato due punti nelle ultime tre gare, così come i lariani. Il Bari, terzo in classifica, sarà di scena al "San Nicola" contro un Brescia in piena crisi, galletti a caccia dei tre punti dopo il pareggio della scorsa giornata contro il Cagliari. Chiude il turno del sabato il match delle 16:15 tra Genoa e Spal, rossoblu in campo per staccare le inseguitrici dal secondo posto e proteggere la promozione diretta.