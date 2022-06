Serie B 2022/23, la speciale classifica delle partecipazioni al torneo: il Palermo…

"Non si gioca per perdere, si gioca per vincere. Tutte e 20 le squadre giocheremo per vincere. Com’è stato in Serie C, dove abbiamo vinto noi dopo i playoff. La concorrenza è impressionante. Il fatto che la Serie A sarà ferma a novembre e dicembre darà ulteriore visibilità alla Serie B. Ci saranno società come Cagliari, Genoa, Parma e altre grandi squadre. Sarà una A2". Questo il pensiero del presidente del PalermoDario Mirri che concorda con la maggior parte degli addetti ai lavori nel definire il prossimo torneo cadetto come una A2. La Serie B 2022-23 sarà, senza dubbio, un campionato di altissimo profilo, non fosse altro che per lignaggio e prestigio dei club ai nastri di partenza. Di seguito, la speciale classifica delle partecipazioni al torneo: