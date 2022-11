Serie B, 13a giornata: apre il Frosinone, Palermo a Cosenza. Posticipo Genoa-Como

Tra le gare di sabato spicca Bari-Sudtirol . I galletti non vincono dall'8 ottobre, tre sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque gare che hanno scivolare la squadra al quinto posto. La rivelazione tirolese punta ad entrare in zona playoff, gli uomini di Bisoli non perdono in campionato ormai da agosto, sorprendente striscia di nove risultati utili di fila. Il Palermo di Eugenio Corini sarà ospite al "San Vito-Marulla" contro il Cosenza , a caccia della continuità dopo le vittorie contro Modena e Parma . Calabresi reduci da cinque ko di fila, aria di contestazione che obbliga i rossoblu a fare risultato.

Distanti solamente due punti, Ternana e Brescia si sfidano nel secondo big match nel 13o turno. Due 0-0 di fila per le Fere, lombardi che non vincono dal 16 settembre. La sfida del "Liberati" si preannuncia combattuta su entrambi i fronti, in caso di vittoria gli uomini di Lucarelli farebbero un importante salto in classifica. Dal canto suo invece, il Parma - 19 punti così come le rondinelle - se la vedrà con un Cittadella in forma per tornare a vincere dopo il ko di Palermo. La Reggina di Filippo Inzaghi, altra grande rivelazione del nuovo campionato di Serie B, è ospite del Venezia. I lagunari hanno iniziato sottotono la stagione, penultimo posto con soli 9 punti conquistati. I granata inseguono il Frosinone capolista e sono del bis dopo i tre punti contro il Genoa. Completano il turno di sabato le gare Spal-Benevento, Modena-Perugia e Cagliari-Pisa.