Serie B, 11a giornata: vincono Palermo e Frosinone, ko Como a Parma. La classifica

Il Palermo torna a sorridere in Serie B dopo ben cinque giornate d'astinenza dai tre punti. Vittorie per Frosinone, Parma e Ascoli rispettivamente ottenute contro Cosenza, Como e Venezia. Pareggi in Benevento-Pisa, Cagliari-Reggina e Spal-Sudtirol. Di seguito, il quadro completo dell'undicesima giornata di Serie B.