Serie A,Parma-Napoli: Liverani sceglie il duo Cornelius-Inglese, Gattuso lancia Lozano. Le formazioni ufficiali

Scelti i ventidue uomini che scenderanno dal primo minuto in campo per Parma e Napoli.

Iniziano le stagioni di crociati e partenopei dal Tardini, dove per le 12:30 è previsto l’anticipo della prima domenica di Serie A. Due filosofie di gioco opposte quelle di Fabio Liverani e Rino Gattuso, che si giocheranno i primi tre punti della stagione davanti a 1000 spettatori, i primi a tornare negli stadi per gare ufficiali dal post lockdown. I padroni di casa proveranno a partire subito con il piede giusto cercando di ripetere e migliorare la buona scorsa annata, pur avendo cambiato guida tecnica in panchina. Per gli ospiti, invece, è d’obbligo riscattare il rendimento della passata stagione che ha portato soltanto ad un insufficiente settimo posto, nonostante la conquista della Coppa Italia.

Il Parma – nel match in diretta esclusiva su DAZN – scenderà in campo con il duo offensivo pesante formato da Cornelius e Inglese, con Gervinho addirittura fuori dall’elenco dei convocati per un problema fisico. A centrocampo agirà il trio formato da Brugman, Grassi – ex di giornata – e Hernani, con Kucka nella canonica posizione di trequartista. Tra i pali dei ducali ci sarà Sepe che comanderà la retroguardia formata da Bruno Alves e Iacoponi.

Per il Napoli sorpresa in attacco: Gattuso sceglie di lanciare Lozano nel trio offensivo completato da Insigne e Mertens, con il neo acquisto Osimhen che parte dalla panchina. La linea mediana sarà composta da Fabian Ruiz e Zielinski, con Demme che agirà da perno arretrato a protezione della difesa. Davanti ad Ospina – preferito a Meret – ci saranno invece Koulibaly e Manolas, con Di Lorenzo e Hysaj sulle fasce basse.

Di seguito le formazioni ufficiali.

Parma (4-3-1-2):Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Pezzella; Grassi, Brugman, Hernani; Kucka; Cornelius, Inglese

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne