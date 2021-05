Serie A, Parma-Sassuolo: le formazioni ufficiali del match del “Tardini”

Tutto pronto allo Stadio “Tardini” per il derby emiliano.

Il derby emiliano tra Parma e Sassuolo sarà il match delle 18.00 della trentasettesima giornata di Serie A. Al “Tardini” in campo una squadra, quella scudata, che cerca di evitare l’ultimo posto in classifica e l’altra, quella neroverde, che deve rispondere alla Roma per tenere in vita le speranze di qualificazione alla Uefa Europa Conference League.

DI SEGUITO LE FORMAZIONI UFFICIALI

PARMA (3-5-1-1): Sepe; Dierckx, Bruno Alves, Valenti; Laurini, Sohm, Kurtic, Hernani, Busi; Brunetta; Cornelius.

A disposizione: Colombi, Zagaritis, Rinaldi, Balogh, Pellè, Bani, Brugman, Gervinho, Traoré, Camara.

Allenatore: D’Aversa.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Berardi, Defrel, Boga; Raspadori.

A disposizione: Pegolo, Marlon, Ayhan, Caputo, Djuricic, Peluso, Obaing, Toljan, Traoré, Haraslin, Bourabia, Kyriakopoulos.

Allenatore: De Zerbi.

Arbitro: Piccinini di Forlì

Guardalinee: Capaldo-Margani

Quarto uomo: Prontera

Var: Maresca

Avar: Passeri