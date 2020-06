Serie A, Parma-Inter: Conte si affida a LuLa, Cornelius con Gervinho per D’Aversa. Le formazioni ufficiali

Alle ore 21,45 l’Inter sarà ospite del Parma.

I nerazzurri al Tardini dovranno vedersela contro i ducali che sono reduci dalla spettacolare vittoria ottenuta per 4-1 sul campo del Genoa. Gli uomini di Antonio Conte, al contrario, hanno impattato per 3-3 in casa contro il Sassuolo dicendo definitivamente addio ai sogni Scudetto. Le formazioni ufficiali del match.

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Dermaku, Alves, Gagliolo; Kurtic, Scozzarella, Kucka; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Godin; Candreva, Barella, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Lautaro, Lukaku. All. Conte