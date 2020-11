Serie A, Genoa-Parma: Scamacca guiderà l’attacco rossoblu, Liverani sceglie Cornelius. Le formazioni ufficiali

Alle ore 20,45 al ‘Luigi Ferraris’ andrà il Monday Night che chiuderà il nono turno di Serie A: si gioca Genoa–Parma.

I rossoblu hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona rossa visto che al momento occupano la penultima posizione in classifica con soli 5 punti conquistati. Si trova in una situazione analoga il club ducale che ha totalizzato solo un punto in più rispetto ai propri avversari. Le formazioni ufficiali del match.

GENOA: Paleari; Bani, Zapata, Goldaniga; Ghiglione, Lerager, Badelj, Sturaro, Pellegrini; Scamacca, Schomurodov

PARMA: Sepe; Busi, Bruno Alves, Osorio, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Kurtic; Karamoh, Gervinho; Cornelius