Serie A, Bologna e Parma chiudono la seconda giornata: Palacio sfida Gervinho. Ecco le formazioni ufficiali

Bologna e Parma si sfidano nel secondo monday night della Serie A.

Entrambe reduci da una sconfitta per 2-0 rispettivamente subita contro Milan e Napoli, le due compagini emiliane hanno voglia di rifarsi nel derby regionale in programma alle ore 20:45 e in diretta su Sky Sport Serie A. La squadra rossoblu – guidata dal tecnico Sinisa Mihajlovic – è all’esordio casalingo al Dall’Ara e fare bene davanti ai mille supporters presenti allo stadio potrebbe rivelarsi una motivazione in più per i padroni di casa che, dall’altra parte, troveranno gli uomini del neo allenatore Fabio Liverani pronti a riservare una grande prestazione.

Il Bologna dovrà fare a meno dello squalificato Djks sulla fascia sinistra, al posto del quale scenderà in campo Hickey, che avrà il compito di coadiuvare il reparto arretrato insieme a Tomiyasu, Danilo e De Silvestri. Il duo mediano sarà completato da Schouten e Poli, con Dominguez che inizialmente partirà dalla panchina. Il centravanti sarà Palacio, con Barrow e Skov Olsen al fianco di Soriano a formare il tridente sulla trequarti campo.

Nel Parma, invece, non al top della condizione fisica e dunque assente Cornelius, con al suo posto Gervinho al fianco di Karamoh, vista anche l’indisponibilità di Inglese. A centrocampo ancora non convocato Kurtic, ci sarà Dezi con Hernani e Brugman in mediana, Kucka si posiziona invece sulla trequarti. In difesa confermata la coppia Bruno Alves-Iacoponi, con Darmian e Laurini a completare il reparto.

Di seguito le formazioni ufficiali.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Poli; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Darmian; Hernani, Brugman, Kucka; Dezi; Gervinho, Karamoh.